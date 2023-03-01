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14:08, 1 марта 2023Спорт

Тренер назвала топ-3 упражнений для тонкой талии

Тренер Светлана Минакова включила в топ-3 лучших упражнений для тонкой талии вакуум лежа

Фото: Christopher Campbell / Unsplash

Фитнес-тренер Светлана Минакова назвала топ-3 упражнений для тонкой талии. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Первое упражнение, которое эксперт включила в список лучших, — вакуум лежа. Исходное положение — лежа на спине, руки вдоль туловища, поясница плотно прижата к полу, колени согнуты, ступни упираются в пол. «Медленно и глубоко вдохнуть через нос, выдохнуть воздух через рот. Напрячь мышцы живота, стараясь его втянуть, задержаться в таком положении на 10-15 секунд. Расслабить мышцы и начать плавно вдыхать воздух», — описала Минакова технику выполнения упражнения. Она подчеркнула, что вакуум противопоказан при заболеваниях органов брюшной полости, а делать его нужно строго натощак в три подхода с перерывом в 40 секунд.

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Минакова также рекомендовала выполнять приседания с гирей. Исходное положение — ноги на ширине плеч, носки чуть развернуть в стороны, спина выпрямлена. Далее необходимо выполнить приседание до параллели бедер с полом, при этом не подкручивая таз и следя за тем, чтобы спина оставалась прямой. В нижней точке нужно задержаться на две-три секунды, а после вернуться в исходное положение. Упражнение выполняется в три подхода по 15 повторений.

Последнее упражнение в топ-3 Минаковой — тяга верхнего блока на спину — выполняется в зале под присмотром тренера. «Взяться за рукоятку грифа прямым хватом шире плеч. Плотно зафиксировать колени под валиками. Выпрямить спину, отклониться назад на 20 градусов, расправить грудную клетку. Потянуть гриф к верхней части груди, плавно свести лопатки, опустить локти вниз. Удерживать позу две-три секунды. Вернуться в исходное положение», — рассказала тренер последовательность действий и отметила, что нужно делать три подхода по 15 раз.

Ранее сообщалось, что американские ученые выявили оптимальное количество упражнений в неделю для продления жизни. Исследователи заявили, что для этого требуется от 150 до 300 минут умеренной активности в неделю, от 75 до 150 минут интенсивных занятий или эквивалентная комбинация того и другого.

Дарья Коршунова
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