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11:59, 1 марта 2023Мир

Американцы назвали единственного достойного оппонента Байдену на выборах

Emerson College: Трамп может стать единственным достойным оппонентом Байдену в 2024 году

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Бывший президент Дональд Трамп может стать единственным достойным оппонентом действующему главе государства Джо Байдену на выборах 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса частного университета Emerson College.

В частности, если бы американцам пришлось в 2024 году выбирать между Трампом и Байденом, то республиканец обошел бы демократа, получив 42 процента голосов против 46. Экс-президента также назвали главным фаворитом праймериз в Республиканской партии — его поддержат 55 процентов респондентов.

Однако если от республиканцев будет выдвинут губернатор Флориды Рон Десантиса, то за него бы проголосовали 40 процентов избирателей, тогда как 44 процента поддержали бы Байдена. Аналогичная ситуация складывается и в случае выдвижения бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли — на потенциальной президентской гонке она также уступила бы Байдену, получив 37 процентов голосов против 40 у действующего главы государства.

О вероятной победе Трампа на праймериз говорят и данные опроса телеканала Fox News. Респондентам предложили выбрать из 15 кандидатов: Трампа поддержали 43 процента опрошенных, за ним следует Десантис с 28 процентами, а на третьей и четвертой строчке разместились Хейли и бывший вице-президент США Майк Пенс, набравшие по 7 процентов.

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Виктория Кондратьева
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