Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:16, 1 марта 2023Мир

В США признали проблемы с религиозными свободами на Украине

Постпред США при ООН: Вашингтон следит за нарушениями религиозных свобод на Украине

Фото: David Ryder / Getty Images

Вашингтон внимательно следит за проблемой нарушения религиозных свобод на Украине и предпринимает усилия по их решению. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РИА Новости.

«Свобода религии — это право человека. И мы сосредоточены на его обеспечении... будь то слежение за тем, что происходит, например, на Украине, где есть проблемы, или мы следим за Африкой, где [также] могут быть проблемы с религиозной свободой. Это то, на что мы обращаем внимание, и то, за чем следит Совет по правам человека, и то, чем мы занимаемся каждый раз, когда мы видим нарушения», — признала постпред.

Ранее Томас-Гринфилд заявила, что США не способны изменить состав «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН. По ее словам, в сентябре 2022 года США действительно инициировали обсуждение реформы СБ ООН. «Мы поддерживаем реформу Совета Безопасности, чтобы он стал более инклюзивным и представительным. (...) Пять постоянных членов закреплены в Уставе ООН, я не могу это изменить», — признала вместе с тем Томас-Гринфилд.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Германии подняли вопрос о национализации «Северного потока-2»
Пилоты решили показать пассажирам северное сияние и изменили маршрут рейса
Представлена замена eSIM в смартфонах
Ведущий Первого канала рассказал о попадании на телевидение
Российского депутата осудили за небрежное хранение оружия
Купленная за бесценок фигурка оказалась редким артефактом за миллионы рублей
Весенняя видеооткрытка Филиппа Киркорова рассмешила пользователей сети
В Москве закрыли связанные с Нурмагомедовым точки быстрого питания
Кейт Миддлтон победила мужа в велогонке в юбке и на каблуках
Главврача больницы осудили на три года условно за смерть шести пациентов на ИВЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.