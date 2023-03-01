В США признали проблемы с религиозными свободами на Украине

Постпред США при ООН: Вашингтон следит за нарушениями религиозных свобод на Украине

Вашингтон внимательно следит за проблемой нарушения религиозных свобод на Украине и предпринимает усилия по их решению. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РИА Новости.

«Свобода религии — это право человека. И мы сосредоточены на его обеспечении... будь то слежение за тем, что происходит, например, на Украине, где есть проблемы, или мы следим за Африкой, где [также] могут быть проблемы с религиозной свободой. Это то, на что мы обращаем внимание, и то, за чем следит Совет по правам человека, и то, чем мы занимаемся каждый раз, когда мы видим нарушения», — признала постпред.

Ранее Томас-Гринфилд заявила, что США не способны изменить состав «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН. По ее словам, в сентябре 2022 года США действительно инициировали обсуждение реформы СБ ООН. «Мы поддерживаем реформу Совета Безопасности, чтобы он стал более инклюзивным и представительным. (...) Пять постоянных членов закреплены в Уставе ООН, я не могу это изменить», — признала вместе с тем Томас-Гринфилд.