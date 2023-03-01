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13:03, 1 марта 2023Бывший СССР

Украинский пленный рассказал об отсиживающихся в тылу офицерах ВСУ

Украинский пленный рассказал, что офицеры ВСУ отсиживаются в тылу, и назвал это скотством

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) сидят в тылу, бросая солдат на передовую без надлежащего командования, рассказал плененный российской армией командир отделения Национальной гвардии Украины Дмитрий Шитра. Его слова передает ТАСС.

«Поставили сержанта, ты старший группы, все — вперед. Такого скотства я еще нигде не видел, чтобы так к своим подчиненным относились», — сказал пленный.

Он также заявил, что достаточное число из военнослужащих ВСУ не желают воевать. Но при отказе им грозит лишение свободы сроком до десяти лет. «Ребята стараются как-то обходить. У нас были товарищи, которые написали [отказ] и уехали, дальнейшую их судьбу мы не знаем», — сообщил Шитра.

Ранее генерал-майор в отставке, бывший начальник разведки Генерального штаба Финляндии Пекка Товери заявил, что командованию ВСУ недостает оперативного мастерства для ведения маневренной войны.

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Алевтина Запольская
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