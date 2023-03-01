В Чехии рассказали о проблемах ВСУ с советским вооружением

CT24: бойцы ВСУ испытывают проблемы с советскими гаубицами из-за отсутствия запчастей

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают проблемы с советским вооружением, в частности с гаубицами 2С1 «Гвоздика», из-за отсутствия запчастей для ремонта. Об этом сообщает чешский телеканал CT24.

«Украинская армия обеспокоена состоянием военной артиллерийской техники времен Советского Союза. Оружие постепенно изнашивается, часто выходит из строя, для него не хватает запасных частей. Солдатам приходится неделями ждать ремонта», — говорится в сообщении. При этом военные ВСУ выразили надежду, что ситуация с вооружением улучшится с поставками более современной западной техники.

По данным телеканала, советские боевые машины по-прежнему составляют значительную часть украинской артиллерии. В пример приводится самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», экипаж которой пожаловался на долгий ремонт: «Это катастрофа. Мы стараемся изо всех сил. И это всего лишь одна гаубица, у нас их десятки». Механик Дмитрий считает, что ситуация с обслуживанием советского оружия будет стремительно ухудшаться. Также он раскритиковал халатное снабжение украинской армии и рассказал, что иногда исчезают принесенные волонтерами вещи.

Ранее стало известно число реально поставленного оружия Киеву. По данным экономиста Андре Франка из Кильского института мировой экономики (IfW), Запад отправил на Украину от 65 до 75 процентов обещанных тяжелых вооружений.