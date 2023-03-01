Модели вышли на подиум в меняющей цвет одежде на показе бренда Anrealage

Бренд Anrealage представил на показе меняющую цвет при ультрафиолетовом излучении одежду

Модели появились в меняющей цвет при ультрафиолетовом излучении одежде на показе японского бренда Anrealage в рамках Недели моды в Париже. Соответствующий материал публикует Vogue.

Манекенщицы вышли на подиум в нарядах пастельных тонов с фотохромными свойствами, которые окрашивались в яркие оттенки и покрывались узорами при взаимодействии со специальной лампой. Создатель марки Кунихико Моринага пояснил, что ему впервые удалось внедрить технологию в предметы гардероба из искусственного меха, бархата, кружева, трикотажа, жаккарда и атласа. Также дизайнер отметил, что представленная одежда подобным образом реагирует на солнечный свет в зависимости от погодных условий.

Известно, что при создании своей коллекции модельер основывался на философско-биологической концепции о том, что каждый при познании окружающей действительности опирается на собственное восприятие. По этой причине предметы и явления могут являться не тем, чем кажутся, заключил Моринага.

В марте 2022 года дизайнер Киминте Кимхеким показал корсет из длинных волос на Неделе моды в Париже, а также продемонстрировал на видео процесс его изготовления и удивил зрителей. На размещенных кадрах дизайнер оплетает закрепленную на манекене ткань длинными светлыми локонами, а затем формирует из них аккуратные косы в стиле прически-колоска по направлению сверху вниз.