Футболиста «Локомотива» обвинили в домашнем насилии
Аманда Нуньес, бывшая девушка футболиста «Локомотива» Педро Габриэла, находящегося в аренде в бразильском «Сан-Паулу», обвинила его в домашнем насилии. Об этом сообщает Globo.
Полиция зарегистрировала заявление, в котором Нуньес обвинила 23-летнего Габриэла в домашнем насилии, угрозах и телесных повреждениях. Правоохранители зафиксировали наличие следов травм на теле 20-летней девушки.
«"Сан-Паулу" будет внимательно следить за полицейским расследованием. Клуб никогда не будет закрывать глаза на агрессию в отношении женщин и примет все необходимые меры после надлежащего расследования», — гласит заявление бразильской команды.
Габриэл перешел в «Локомотив» в сентябре 2022-го. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. В декабре московский клуб отдал его в аренду в «Сан-Паулу» до конца 2023 года.