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22:46, 2 марта 2023Культура

Мать актера Канахина прокомментировала его возможное участие в диверсии

Мать актера Канахина заявила, что человек на фото напавшей под Брянском ДРГ похож на сына

Фото: пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Валентина Павловна, мать актера и поэта Кирилла Канахина, прокомментировала его возможное участие в украинской диверсии под Брянском. Ее слова передает РИА Новости.

Женщина подтвердила, что человек на фото и видео диверсантов похож на ее сына, однако подчеркнула, что не уверена в этом окончательно. «Чтобы он воевал против своего народа? Вряд ли. Глупость какая… Я просто в это не верю. Бандит что ли он какой-то — напал на Брянскую область?» — сказала она.

По словам Валентины Павловны, в последний год Канахин «временно проживает» на Украине. При этом сама она не поддерживает с ним контактов. «Я не помню, когда он уехал. Туда-сюда разъезжал, где он там бывает?» — добавила мать актера.

Ранее появилась информация, что Кирилл Канахин оказался одним из участников диверсии, совершенной 2 марта в приграничном районе Брянской области. Известно, что он служил в труппе Академического Малого театра России и был партнером Ксении Собчак и Максима Коновалова по съемкам фильма «Никто не знает про секс 2». Он также снимался в таких сериалах, как «Глухарь-3», «Простые истины», «Наваждение» и других.

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Марина Совина
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