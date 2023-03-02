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05:56, 2 марта 2023Мир

Лукашенко пригласил Си Цзиньпина в Белоруссию

Президент Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Белоруссию
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. Фото: BelTA / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить с визитом страну. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам встречи двух политиков в Пекине Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина «за теплый и дружественный прием белорусской делегации». Он также пригласил председателя КНР посетить Белоруссию «в удобное для обеих сторон время».

Лукашенко прибыл в Китай 28 февраля для подписания документов по развитию отношений в ключевых сферах. Его визит в КНР продлится до 2 марта.

Ранее Лукашенко призвал объединить промышленные потенциалы Минска, Москвы и Пекина. По его мнению, у китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» есть колоссальные возможности и «великое будущее».

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Марина Совина
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