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21:10, 2 марта 2023Из жизни

Женщина сорвала джекпот в лотерею за несколько часов до дня рождения

В США женщина выиграла 75 миллионов рублей в лотерею за несколько часов до дня рождения

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Жительница города Бенсон, штат Северная Каролина, США, Лесли Хастед сорвала джекпот в лотерею за несколько часов до дня рождения. Об этом сообщает UPI.

Женщина смотрела новости и увидела объявление о выигрышном лотерейном билете, проданном в ее городе. У Хастед появилось предчувствие, что именно она купила счастливый билет. «Когда в новостях сказали, что победитель еще не объявился, меня начало трясти», — вспоминает она.

Женщина позвонила мужу и рассказала о своем предположении. Супруг настоял, чтобы Хастед как можно быстрее проверила лотерейный билет. Женщина послушала мужа, проверила билет и начала кричать от радости, когда поняла, что выиграла 1 миллион долларов (75 миллионов рублей).

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Победительница сообщила, что планирует отложить полученные деньги на пенсию. «Я точно не забуду этот день рождения», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что жительница США выиграла в лотерею 50 тысяч долларов благодаря ошибке при покупке билета. Она хотела купить билет моментального розыгрыша за два доллара, но случайно приобрела билет стоимостью 20 долларов.

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Алиса Удовик
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