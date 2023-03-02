В США призвали Россию продлить зерновую сделку

Представитель Госдепа Прайс заявил, что США призывают Россию продлить зерновую сделку

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США просят Россию согласиться на продление и расширение зерновой сделки. Его слова приводит РИА Новости.

На официальном брифинге Госдепа Прайс заявил, что США призывают Россию продлить зерновую сделку. По мнению Вашингтона, не существует причин для отказа на расширение инициативы.

Накануне, 1 марта, глава МИД России Сергей Лавров назвал условие для продолжения зерновой сделки. Для этого следует учитывать интересы Москвы, отметил он.

Ранее Украина призвала Турцию и ООН начать переговоры по зерновой сделке. Отмечается, что Киев отправил письмо с соответствующим запросом, поскольку до срока истечения инициативы осталось немного времени.

