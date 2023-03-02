Россиян предупредили о случаях лишения соцвыплат и субсидий

Финэксперт Жукова предупредила о лишении льгот при нулевом доходе

Для жителей России предусмотрено множество различных субсидий, социальных выплат и дотаций, однако в определенных ситуациях человек может лишиться льгот, рассказала финансовый эксперт Наталья Жукова. Она перечислила их в беседе с «Лентой.ру».

Малоимущие

В случае с малоимущими, в государственной поддержке могут отказать, если у семьи нет вообще никаких доходов, предупредила специалист. «Существует правило нулевого дохода. Чтобы получать матпомощь от государства, у взрослых членов семьи доход должен быть хоть какой-то. Зарплата, пенсия, стипендия. Если человек не работает по болезни, должны быть подтверждающие документы», — пояснила Жукова.

Также частой причиной отказа становится ситуация, когда у семьи в собственности больше имущества, чем положено по стандарту, сообщила она. Эксперт также уточнила, что статус малоимущего нужно ежегодно подтверждать документально.

ЖКУ

«Субсидии по ЖКУ назначают, если большая часть доходов семьи уходит на коммуналку. Субсидии могут лишить досрочно, если вы не оплатили ЖКУ в течение 2 месяцев, не погасили задолженность за предыдущие 3 года, изменили место жительства, нарушили сроки подтверждения права на субсидию», — предостерегла собеседница «Ленты.ру».

Многодетные семьи

По словам эксперта, многодетная семья теряет свой статус, когда дети подрастают и становятся совершеннолетними. В одних регионах это измеряется по старшему ребенку, в других — по младшему. Кроме того, статус многодетной семьи может быть потерян в связи с лишением родительских прав обоих родителей, а также если детей забрали на полное государственное попечение.

Инвалидность

Людей с инвалидностью могут лишить этого статуса, если его не подтвердить на медико-социальной экспертизе. Даже люди с I группой инвалидности должны это делать раз в два года, обратила внимание Жукова. «Хорошо, что с 1 июля 2022 года можно подать документы дистанционно через "Госуслуги" и пройти комиссию онлайн. Это сильно облегчило жизнь инвалидам и врачам», — высказалась она.

С 1 марта в два раза повысятся выплаты пенсионерам, которые достигли 80 лет — с 7,5 до 15,1 тысячи рублей. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Ранее в Госдуме предложили ввести единую федеральную льготу на транспортный налог для семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью.