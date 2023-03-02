Врач объяснила правила растяжки для начинающих

Врач Вонда Райт рассказала, что растяжку важно выполнять ежедневно в течение 15 минут

Врач Вонда Райт объяснила правила растяжки для начинающих. Ее слова приводит U.S. News.

Райт рассказала, что растяжку важно выполнять ежедневно в течение 15 минут. «Для людей моложе 65 лет максимальная польза достигается при медленном растяжении мышц до тех пор, пока они не станут напряженными, но не будут болеть. Как только вы окажетесь в этом состоянии, удерживайте растяжку в течение 30 секунд, не подпрыгивая», — подчеркнула она.

Врач отметила, что людям старше 60 лет нужно удерживать растяжку в течение 60 секунд. Она добавила, что между подходами всем нужно делать перерывы по десять секунд.

Ранее фитнес-тренер Анна Егорова назвала лучшие упражнения для снятия напряжения в спине. Она рекомендовала выполнять «кошку», наклоны с опорой на стену, а также растяжку в «позе ребенка».