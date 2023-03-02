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НХЛ - регулярный чемпионат
09:31, 2 марта 2023Спорт

Гол россиянина принес «Рейнджерс» победу в матче НХЛ

Гол россиянина Тарасенко принес «Рейнджерс» победу в матче НХЛ против «Филадельфии»
Владимир Тарасенко (слева)

Владимир Тарасенко (слева). Фото: Eric Hartline / USA Today Sports / Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Филадельфию Флайерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. За «Рейнджерс» отличились Мика Зибанежад и Крис Крайдер. Победу команде принес гол российского нападающего Владимира Тарасенко, на счету которого также две передачи. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Оуэн Типпетт и Скотт Лотон.

Тарасенко был обменян в «Рейнджерс» из «Сент-Луис Блюс» в начале февраля. За новый клуб он провел десять матчей, в которых забросил три шайбы.

Тарасенко выступает в НХЛ с 2013 года. На протяжении десяти лет он выступал за «Сент-Луис Блюс», с которым в 2019 году выиграл Кубок Стэнли.

Дарья Коршунова
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