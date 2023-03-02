МИД пообещал донести до мира информацию о произошедшем под Брянском

Представитель МИД Захарова: атака в Брянской области не оставляет иллюзий о методах Киева

Россия будет доносить информацию об атаке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области на всех международных площадках как доказательство преступности режима в Киеве, пообещала официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

Захарова отметила, что западные страны, чьи режимы себя дискредитировали, делают все, чтобы полностью проигнорировать факты преступлений, совершаемых Украиной.

«То, что сегодня было, я думаю, не оставляет ни у кого иллюзий относительно целей и методов, которыми действуют на Банковой», — резюмировала дипломат.

Утром 2 марта 2023 года группа украинских диверсантов проникла в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. После ДРГ отступила на территорию Украины, а Минобороны России сообщило об артиллерийском ударе по диверсантам.