Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:52, 2 марта 2023Бывший СССР

МИД пообещал донести до мира информацию о произошедшем под Брянском

Представитель МИД Захарова: атака в Брянской области не оставляет иллюзий о методах Киева

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Россия будет доносить информацию об атаке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области на всех международных площадках как доказательство преступности режима в Киеве, пообещала официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

Захарова отметила, что западные страны, чьи режимы себя дискредитировали, делают все, чтобы полностью проигнорировать факты преступлений, совершаемых Украиной.

«То, что сегодня было, я думаю, не оставляет ни у кого иллюзий относительно целей и методов, которыми действуют на Банковой», — резюмировала дипломат.

Утром 2 марта 2023 года группа украинских диверсантов проникла в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. После ДРГ отступила на территорию Украины, а Минобороны России сообщило об артиллерийском ударе по диверсантам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
ФСБ сообщила об артиллерийском ударе по диверсантам с Украины на Брянщине
Аппарат DART эффективно столкнул астероид с прежней орбиты
Раскрыто место Москвы в рейтинге лучших городов для жизни
Орбан рассказал о разговоре с Путиным незадолго до СВО
МИД пообещал донести до мира информацию о произошедшем под Брянском
Крупнейший банк ЮАР предупредил о проблемах страны из-за связей с Россией
Разбивший бутылку об голову жены и убивший ее россиянин получил 9 лет колонии
Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья на популярном турецком курорте
Участником диверсии в Брянской области оказался снимавшийся с Собчак актер
Россия запросила у Сербии официальную позицию по поставкам оружия Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.