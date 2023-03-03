Звезда «Фабрики звезд» рассказал о жизни в Италии

Звезда «Фабрики звезд» Павел Артемьев рассказал, что жил и учился в Италии

Бывший солист группы «Корни», звезда музыкального проекта «Фабрика звезд» на Первом канале Павел Артемьев рассказал, что ранее жил и учился в Италии. Своими впечатлениями артист поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Артемьев рассказал, что учился в консерватории в небольшом городе в районе озера Комо. По словам певца, тогда место было не так популярно среди туристов, и жизнь там казалась спокойнее. В итоге Артемьеву было трудно привыкнуть к новому ритму, который отличался от темпа жизни в Москве

«Я фактически оказался в деревне — на севере Италии на озере Комо. Красота несусветная: место тогда еще не было любимым у российских гостей Италии, о нем мало кто знал, даже Джордж Клуни там не жил, много вилл, но другого характера. При этом жить там было недорого», — отметил музыкант.

Ранее певец Найк Борзов назвал преимуществом Москвы перед Нью-Йорком, Берлином, Парижем и Лондоном высокую активность. Певец также отметил, что ему не хватает в столице «душевности».