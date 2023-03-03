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13:15, 3 марта 2023Путешествия

В еще одной европейской стране пройдет волна забастовок в аэропортах

В 16 аэропортах Испании в марте пройдут забастовки авиадиспетчеров

Фото: Alberto Ortega / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Профсоюзы USCA и CCOO анонсировали забастовки авиадиспетчеров в аэропортах по всей Испании. О еще одной волне протестов пишет La Provincia.

Ожидается, что забастовки пройдут в 16 испанских городах страны: Ла-Корунья, Аликанте, Кастельон, Куатро-Вьентос, Эль-Йерро, Фуэртевентура, Ибица, Херес, Лансароте, Ла-Пальма, Лерида, Мурсия, Сабадель, Севилья, Валенсия и Виго. Пассажиров европейских авиагаваней предупреждают о возможной отмене или задержках рейсов 7, 14, 21 и 29 марта.

Отмечается, что профсоюзы не достигли прогресса в переговорах с бизнес-ассоциацией APCTA, в которую входят частные поставщики либерализованного рынка управления воздушным движением Saerco и Skyway.

Ранее в январе сообщалось о забастовке работников в немецком аэропорту Дюссельдорфа, из-за которой отменили треть рейсов. Уровень участия в акции достиг 90 процентов — требовать сохранить рабочие места вышли около 700 человек.

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Дарья Рыбак
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