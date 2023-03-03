В Ленобласти мужчина впал в кому после жестокого избиения в автобусе

В Ленобласти мужчина впал в кому после нападения попутчика в рейсовом автобусе

В Ленинградской области мужчина впал в кому после жестокого избиения в рейсовом автобусе. Об этом «Невским новостям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 2 марта в автобусе, следующем из Выборга в Светогорск. На пассажира набросился один из попутчиков, в результате чего мужчину частично парализовало и он впал в кому.

По утверждению жены пострадавшего, после избиения он не может членораздельно говорить и плохо двигает правой рукой. Личность нападавшего уже установлена, в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.

Ранее мигрант без билета отказался оплачивать проезд в московском автобусе и выбросил контролера на проезжую часть. У пострадавшей женщины диагностировали тяжелый перелом левой лучевой кости со смещением.