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14:01, 3 марта 2023Силовые структуры

В Москве задержали 23-летнего доставщика еды с героином в рюкзаке

В Москве задержали молодого доставщика еды, перевозившего в рюкзаке 5 килограммов героина

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Москве задержали 23-летнего молодого человека с наркотиками. Об этом в пятницу, 1 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, юноша работал доставщиком еды. Он ехал на такси по МКАД, однако на 105-м километре машину остановили. Вещи подозреваемого досмотрели и в рюкзаке нашли пять пакетов с героином массой более пяти килограммов.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. В настоящий момент курьер находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Нальчике следователи заподозрили сотрудника правоохранительных органов в незаконном обороте наркотических средств.

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Екатерина Власова
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