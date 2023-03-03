В Москве задержали 23-летнего доставщика еды с героином в рюкзаке

В Москве задержали молодого доставщика еды, перевозившего в рюкзаке 5 килограммов героина

В Москве задержали 23-летнего молодого человека с наркотиками. Об этом в пятницу, 1 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, юноша работал доставщиком еды. Он ехал на такси по МКАД, однако на 105-м километре машину остановили. Вещи подозреваемого досмотрели и в рюкзаке нашли пять пакетов с героином массой более пяти килограммов.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. В настоящий момент курьер находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Нальчике следователи заподозрили сотрудника правоохранительных органов в незаконном обороте наркотических средств.