Российский актер рассказал о переезде из США

Актер Сергей Губанов рассказал, что переехал в Россию из Лос-Анджелеса

Популярный российский актер сериалов Сергей Губанов рассказал, что одно время жил и работал в США, однако после переехал в Россию. Он поделился подробностями в интервью для издания Teleprogramma.pro.

Губанов жил в Лос-Анджелесе в течение трех лет, но спустя время вернулся в Россию. Однако актер не смог объяснить, с чем именно было связано такое решение. «Можно назвать это тоской по русским березкам. А может, это была моя незрелость, боязнь суровых испытаний», — предположил Губанов.

Актер отметил, что на данный момент проживает в загородном поселке, где у него мало соседей. По его словам, во время работы он сталкивается с большим количеством людей, поэтому предпочитает проводить свободное время в покое и тишине.

Ранее популярный комик Гарик Мартиросян рассказал, что переехал в Москву вместе с супругой Жанной зимой 2000 года. Супруги переехали в Москву из Лос-Анджелеса, так как вместе с будущим основателем Comedy Club Production Артуром Джанибекяном планировали развивать проекты в российской столице.