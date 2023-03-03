Военкор рассказал о миллионере с Рублевки в российской армии

Военкор Коц рассказал о миллионере с Рублевки, который командует артиллеристами на СВО

Одним из артиллерийских дивизионов на сватовском направлении командует миллионер с Рублевки, который в прошлом окончил военное училище. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военкор Александр Коц.

По его словам, 54-летний Юрий (фамилию бизнесмена журналист не привел — прим. «Ленты.ру») потратил крупные суммы денег на оснащение своего подразделения, в состав которого входят пушки «Гиацинт», гаубицы Д-30, «Грады» и минометы.

«За плечами у него — Суворовское училище, затем — военный вуз, служба в советской, а впоследствии — российской армии в лихие годы, расформирование части, увольнение, бизнес с нуля», — написал Коц.

Он добавил, что предпринимателю пришлось сменить комфортный особняк на бетонный подвал в районе Кременной, где располагается российский пункт управления.

«Когда не очень у нас все получилось на первом этапе СВО, я просто подумал, что какие-то мои знания, умения, которые были приобретены за службу, пригодятся здесь», — цитирует журналист слова миллионера.

Ранее Коц рассказал о «снайперской стрельбе» российских танков в районе Сватово. Машины навесом уничтожают цели противника, фактически работая как артиллерийское орудие.

