Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:18, 3 марта 2023Из жизни

Киты-убийцы за день выгрызли печень у 17 акул-динозавров

Dive Magazine: косатки в ЮАР за день убили 17 шестижаберных акул

Фото: Bart / Unsplash

Пара косаток, известных своей кровожадностью, убила 17 шестижаберных акул за один день у побережья ЮАР и выгрызла их печень. Об этом сообщает Dive Magazine.

Косатки по кличке Порт и Старборд почти истребили больших белых акул вблизи Кейптауна и начали охотиться на шестижаберных акул, также известных как акулы-динозавры. Морские биологи нашли 17 мертвых акул со следами нападения косаток. У всех хищниц были вспороты животы и отсутствовала печень — очень питательный орган, который любят употреблять в пищу киты-убийцы.

Печень содержит сквален, который жизненно необходим косаткам для производства гормонов. Остальные органы хищницы оставляют нетронутыми.

Материалы по теме:
Владыки морей Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Владыки морейФотографы показали необычайные красоты подводного мира
15 февраля 2017
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Контрасты тут поражают»Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
24 сентября 2021

Работая совместно, косатки загоняют жертву к поверхности воды и переворачивают ее вверх животом, после чего начинают кусать. Косатки — единственный известный вид хищников, который охотится на больших белых акул и шестижаберных акул. Они очень умны и, помимо акул, охотятся на тюленей, дельфинов, черепах и кальмаров.

В результате нападений косаток большие белые и шестижаберные акулы были вынуждены покинуть привычные места обитания. Это оказало негативное влияние на экосистему и туризм.

Шестижаберные акулы, которых из-за их древности также называют «акулы-динозавры», вырастают до 5,4 метра и обитают в умеренных, субтропических и тропических водах всех океанов. Являются объектом коммерческого промысла.

По информации из открытых источников, косаток начали называть китами-убийцами вследствие ошибки, допущенной в XVIII веке при переводе на английский испанского названия млекопитающего — asesina ballenas, что переводится как «убийца китов». Эти животные являются вершиной пищевой цепочки в морской природе и практически не имеют соперников. Косатки охотятся не только на рыбу, но и на других животных, включая тюленей, морских львов и даже крупных китов.

Ранее сообщалось, что участники Тихоокеанской Ассоциации по наблюдению за китами (PWWA) в проливе Хуан-де-Фука между канадским островом Ванкувер и американским штатом Вашингтон увидели редкое зрелище: агрессивную схватку между косатками и горбатыми китами. Морские животные выпрыгивали из воды, били хвостом по поверхности океана и издавали громкие звуки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В московской квартире задушили одного из разработчиков вакцины «Спутник V»
Россиянин попросил нового знакомого помочь спрятать тела и был задержан полицией
Москвичей предупредили о резком снижении атмосферного давления
Российская шахматистка-чемпионка сменила спортивное гражданство на швейцарское
В России появится уникальный студенческий городок
Артемий Лебедев создал новый канал на YouTube после нескольких блокировок
Киты-убийцы за день выгрызли печень у 17 акул-динозавров
Аврил Лавин сравнили с Аллой Пугачевой из-за образа на Неделе моды
Киркоров рассказал о своей влюбленности
На Украине начали копать еще одну линию рвов у границы с Белоруссией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.