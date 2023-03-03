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16:40, 3 марта 2023Ценности

Российская блогерша Аня Покров продала роскошные машины за миллионы рублей

Блогер Аня Покров продала Mercedes-Benz GLS 400 и седан BMW 840D Xdrive за миллионы рублей

Фото: @pokrov90

Популярная блогерша Аня Покров избавилась от роскошных автомобилей, которые оставила в России во время переезда в США. Соответствующий пост публикует Telegram-канал SHOT.

23-летняя звезда TikTok продала внедорожник Mercedes-Benz GLS 400 за 9,7 миллиона рублей и седан BMW 840D Xdrive, стоимость которого ориентировочно составляет 8,5 миллиона рублей. Покупатель машин, а также причины, по которым знаменитость приняла решение выставить транспортные средства на продажу, не раскрываются.

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Кроме того, администраторы Telegram-канала выяснили, что в России у инфлюэнсера осталась квартира площадью 52 квадратных метра на юге Москвы, цена которой равна 23 миллионам рублей, а также однокомнатная квартира в Волгограде в 33 «квадрата».

В феврале блогер Даня Милохин также продал свой розовый автомобиль марки Mercedes-Maybach. Сообщалось, что блогер пользовался машиной на протяжении двух лет, купив ее с пробегом в 52 тысячи километров за 8,5 миллиона рублей. В декабре 2022 года он продал ее с пробегом 153 тысячи километров жителю Санкт-Петербурга примерно за семь миллионов рублей.

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Карина Черных
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