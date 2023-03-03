В США допускали прилет Байдена в Киев на самолете

Politico: Белый дом допускал прилет президента США Байдена в Киев на самолете

Белый дом допускал, что президент США Джо Байден может добраться до Киева на самолете. Об этом сообщает Politico.

В администрации американского лидера объяснили, что изначально политик должен был прилететь на Украину на личном самолете, чтобы продемонстрировать решимость перед российскими властями. Тем не менее от такого сценария отказались по соображениям безопасности. В США опасались, что по узнаваемому судну могут выстрелить.

Отмечается, что Байден также мог отправиться в Киев автотранспортом, однако это вызвало бы логистические проблемы. Кроме того, чиновники сомневались в качестве украинских дорог из-за обстрелов. Впоследствии политик доехал до Киева на поезде из Польши, однако про его 10-часовой путь в Белом доме знали единицы.