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06:02, 3 марта 2023Интернет и СМИ

Названы основные способы хакерских атак на промышленные компании России

Основным способом хакерских атак на промышленные компании России стало вредоносное ПО

Фото: Fotis Fotopoulos / Unsplash

Основным способом хакерских атак на российские промышленные компании стало распространение вредоносного программного обеспечения (ПО). Такие данные представители компании Positive Technologies озвучили на прошедшем в Магнитогорске форуме «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России».

Вредоносы фигурировали в 70 процентах успешных атак, однако аналитики Positive Technologies отметили, что многие инциденты были связаны с комбинированием сразу нескольких угроз. В число лидирующих методик киберпреступников также попали социальная инженерия (44 процента) и эксплуатация уязвимостей (43 процента). Чуть реже применяется компрометация учетных данных (21 процент), а самым непопулярным из основных методов названа компрометация цепочек поставок.

«Наиболее распространенным типом вредоносных программ стали шифровальщики — две трети атак с использованием вредоносного ПО были проведены с их помощью. Тремя наиболее популярными типами программ-вымогателей в промышленной отрасли в 2022 году стали LockBit, BlackCat (ALPHV) и Conti», — говорится в отчете Positive Technologies.

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Суммарно на долю шифровальщиков пришлось 65 процентов атак, также популярны вредоносы для удаленного управления (так называемые вайперы, 23 процента) и шпионское ПО (15 процентов). Говоря о социальной инженерии, аналитики отмечают, что в 94 процентах случаев в качестве основного канала используются письма с зараженным содержанием, распространяемые посредством электронной почты.

Ранее была названа стоимость доступа к взломанным промышленным компаниям в даркнете. В 2022 году хакеры просили за раскрытие способа проникновения в чужие сети от 500 до 5 тысяч долларов.

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Вениамин Лыков
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