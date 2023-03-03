Россиянин избил восьмимесячного младенца и сломал ему бедро

В Ростовской области мужчина избил восьмимесячного младенца и сломал ему бедро

Житель города Гуково в Ростовской области избил восьмимесячного младенца и сломал ему бедро. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 37-летний мужчина напал на сына своей сожительницы и нанес ему удары по голове и телу. Мальчика доставили в больницу, у него обнаружили множественные ушибы и перелом бедра со смещением.

По данным пресс-службы регионального управления Следственного комитета России (СКР), в семье, где проживал пострадавший ребенок, воспитываются четверо малолетних детей. Ранее их мать привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Известно, что ее сожитель также привлекался к административной и уголовной ответственности.

Мужчину задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что житель Хабаровского края избил своего малолетнего пасынка после того, как тот съел несколько кусков колбасы.

