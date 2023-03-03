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11:39, 3 марта 2023Ценности

Стала известна судьба дредов SHAMANа

Российский певец SHAMAN рассказал, что хранит дреды в кульке на полке

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Стала известна судьба дредов российского исполнителя SHAMANа (настоящее имя — Ярослав Дронов). Соответствующий материал появился на сайте издания «Фонтанка».

В беседе с журналистами 30-летний певец ответил на вопрос, что стало с фирменной деталью прически после смены образа. «Храню в кульке. На полочке. Я их не выбрасывал. После съемок клипа как остались лежать на полке, так и лежат», — рассказал он.

Кроме того, исполнитель рассказал, почему он решил избавиться от дредов. «Некий этап жизни закончился. Когда наступил новый, 2023 год, я подумал, что это хороший повод поменять прическу. Это же как одежда, нельзя постоянно ходить в одном и том же», — отметил SHAMAN.

Также артист уточнил, что за всю жизнь примерил множество причесок, в частности каре, японский хвостик, как у самурая, косую челку, длинные волосы и короткий ежик. Кроме того, знаменитость признался, что он был лысым.

В сентябре 2022 года SHAMAN назвал дреды «русскими» из-за сходства с колосьями и был обруган в сети.

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Карина Черных
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