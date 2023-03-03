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22:22, 3 марта 2023Мир

Испания понадеялась достичь в ЕС соглашения о закупках оружия для Украины

Санчес: у ЕС в ближайшие недели будет шанс достичь соглашения о закупках оружия Киеву
Педро Санчес

Педро Санчес. Фото: Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду, что у стран Европейского союза (ЕС) в ближайшие недели будет возможность достичь соглашения о совместных закупках оружия для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Также на совместной конференции с главой правительства Финляндии Санной Марин политик отметил, что боеприпасы и артиллерию необходимо быстрее доставить Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия республики испытывает дефицит боеприпасов, танков и артиллерии, а также призвал Запад ускорить поставки. «Артиллерия — номер один. Это то, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, снаряды в большом количестве», — сказал политик.

Однако 15 февраля глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что информация о заканчивающихся боеприпасах у ВСУ не соответствует действительности. Министр опроверг слова замруководителя офиса президента страны Игоря Жовквы, который ранее заявил, что у армии почти не осталось снарядов.

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Марина Совина
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