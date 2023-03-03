Жителя Подмосковья обнаружили мертвым с головой в унитазе

112: жителя Подмосковья обнаружили мертвым в съемной квартире с головой в унитазе

Безработного жителя Подмосковья обнаружили мертвым в съемной квартире с головой в унитазе. Об этом 3 марта сообщает Telegram-канал «112».

Тело погибшего нашел его друг. Мужчина сидел на коленях в туалете, облокотившись грудью на ободок унитаза. Уточняется, что россиянин был одет, телесных повреждений на нем обнаружено не было.

Известно, что мужчина переехал в Подмосковье из Элисты и исправно платил за жилье. Его тело направили в морг для выяснения точной причины смерти, в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирской области впал в кому и умер после того, как на спор выпил бутылку водки. Медики диагностировали у него острую сердечную недостаточность.