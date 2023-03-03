Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:44, 3 марта 2023Россия

Сенатор назвал вероятный срок повышения призывного возраста

Бондарев: закон о повышении призывного возраста до 30 лет может вступить в силу осенью

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Призывной возраст в России может измениться осенью. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев.

Он пояснил, такой вариант возможен, если соответствующий законопроект поступит в Госдуму весной, а закон примут до лета. «В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью», — сказал политик. По мнению сенатора, документ в Госдуму внесет правительство, поскольку соответствующую инициативу предложил министр обороны Сергей Шойгу.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп отказался извиняться за диалог Блинкена и Лаврова на G20
В США прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой
Прическа жены израильского премьера привела к беспорядкам в стране
В российском городе ребенок выпал с четвертого этажа
В Москве в аварии погибли три человека
Сенатор назвал вероятный срок повышения призывного возраста
Популярная актриса поделилась подробностями жизни с итальянским мужем
Виктор Бут рассказал о способах давления на заключенных в американской тюрьме
Мать умерших от фентанила детей пристыдила Байдена
Южная Корея оценила шансы поставок оружия Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.