Сенатор назвал вероятный срок повышения призывного возраста

Бондарев: закон о повышении призывного возраста до 30 лет может вступить в силу осенью

Призывной возраст в России может измениться осенью. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев.

Он пояснил, такой вариант возможен, если соответствующий законопроект поступит в Госдуму весной, а закон примут до лета. «В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью», — сказал политик. По мнению сенатора, документ в Госдуму внесет правительство, поскольку соответствующую инициативу предложил министр обороны Сергей Шойгу.