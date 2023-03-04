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23:58, 4 марта 2023Мир

Минобороны Великобритании признало тяжелое положение ВСУ в Артемовске

Разведка Великобритании доложила о тяжелом положении ВСУ в Артемовске

Фото: Federico Gambarini / Globallookpress.com

Российская армия в Артемовске (украинское название Бахмут) оказывает серьезное давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ), пишет Reuters со ссылкой на ежедневный разведывательный бюллетень Минобороны Великобритании.

По данным издания, разведка доложила о тяжелом положении украинских войск. В населенном пункте идут ожесточенные бои. «Украина укрепляет этот район элитными подразделениями, в то время как регулярная российская армия и силы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" продолжают продвигаться в северные пригороды Бахмута», — говорится в отчете ведомства.

Ранее о шатком положении украинской армии в Артемовске писала газета The New York Times. Автор отметил, что в последнее время российским силам удалось добиться успехов, захватив контроль над одной из самых важных артерий снабжения армии Украины.

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Марина Совина
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