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22:26, 4 марта 2023Бывший СССР

Вице-премьер Белоруссии оценил значение визита Лукашенко в Китай

Вице-премьер Снопков: визит Лукашенко в КНР подтвердил, что две страны идут вместе
Николай Снопков

Николай Снопков. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Государственный визит белорусского президента Александра Лукашенко в Китай подтвердил, что две страны идут вместе в своем развитии. Об этом рассказал первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков, пишет РИА Новости.

Он прокомментировал поездку Лукашенко в Пекин. «Этот визит расставил все точки над i: мы дальше идем с Китаем в рамках совместного развития на основе нового уровня сотрудничества — всепогодного стратегического партнерства», — оценил он значение мероприятий. По мнению политика, визит белорусского лидера в КНР определил принципы взаимодействия на десятилетия вперед.

Ранее Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить с визитом страну. По итогам встречи двух политиков в Пекине Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина «за теплый и дружественный прием белорусской делегации».

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Марина Совина
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