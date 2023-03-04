В Испании арестовали обокравших беженцев граждан Украины и России

В Испании арестовали десять граждан Украины и России, которые обокрали беженцев

В Испании арестовали десять граждан Украины и России, которые обокрали беженцев. Ущерб нанесен на сумму более одного миллиона евро. Об этом сообщает издание The Local.

Подозреваемые, как утверждают в полиции, специализировались на украинских беженцах, которые обычно привозят с собой все сбережения и ценности. Под арест попали семь граждан Украины и еще трое россиян.

Уточняется, что банда грабителей могла использовать специальные трекеры для отслеживания, когда их жертвы покидают жилище. Таким образом они смогли зайти по меньшей мере в семь домов беженцев в восточных провинциях Испании. Украинцы и россияне вытащили из домов беженцев коллекцию марок, ювелирные изделия и компьютеры. Украденные вещи и деньги на сумму 1,25 миллиона евро (1,32 миллиона долларов), как отмечается, возвращены их владельцам. При этом расследование продолжается, из-за чего число пострадавших может еще вырасти, рассказали в полиции.

The Local пишет, что с начала спецоперации Испания приняла около 160 тысяч беженцев с Украины.

В июле прошлого года стало известно, что украинский беженец устроился работать к эстонскому фермеру, похитил его свинью и продал на мясо. На происшествие пожаловался хозяин животного Мартин Тамм. При этом вор не учел «уникальности» свиньи — она занималась поиском деликатесных трюфелей и обеспечивала фермера доходом, из-за чего ее исчезновение было достаточно быстро замечено.