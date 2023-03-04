Украинский клуб сменил технического спонсора из-за сотрудничества с «Зенитом»

Украинский клуб «Карпаты» сменил технического спонсора из-за сотрудничества с «Зенитом»

Украинский футбольный клуб «Карпаты» сменил технического спонсора Joma. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Причиной такого решения стало отсутствие четкой позиции компании Joma по прекращению работы на российском рынке», — сказано в заявлении клуба. Теперь команда будет сотрудничать с брендом Nike. Отмечается, что выбор нового партнера был обусловлен решением руководства компании о полном уходе из России.

Ранее 4 марта стало известно, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала объяснений от представителей Joma из-за появления логотипа бренда на экипировке «Зенита». В УАФ хотят узнать, имеет ли центральный офис компании отношение к презентации и разработке дизайна новой формы петербургской команды.

28 января УАФ обвинила российские клубы в обходе запретов, наложенных со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Украинскую сторону возмутили товарищеские матчи против иностранных команд, которые клубы из России проводят на сборах в Турции.