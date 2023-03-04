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13:14, 4 марта 2023Спорт

Украинский клуб сменил технического спонсора из-за сотрудничества с «Зенитом»

Украинский клуб «Карпаты» сменил технического спонсора из-за сотрудничества с «Зенитом»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Украинский футбольный клуб «Карпаты» сменил технического спонсора Joma. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Причиной такого решения стало отсутствие четкой позиции компании Joma по прекращению работы на российском рынке», — сказано в заявлении клуба. Теперь команда будет сотрудничать с брендом Nike. Отмечается, что выбор нового партнера был обусловлен решением руководства компании о полном уходе из России.

Ранее 4 марта стало известно, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала объяснений от представителей Joma из-за появления логотипа бренда на экипировке «Зенита». В УАФ хотят узнать, имеет ли центральный офис компании отношение к презентации и разработке дизайна новой формы петербургской команды.

28 января УАФ обвинила российские клубы в обходе запретов, наложенных со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Украинскую сторону возмутили товарищеские матчи против иностранных команд, которые клубы из России проводят на сборах в Турции.

Андрей Стрельцов
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