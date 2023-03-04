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00:12, 4 марта 2023Экономика

Китайский производитель дронов опроверг продажи на AliExpress

РБК: в китайской компании DJI опровергли продажи дронов на AliExpress

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

У китайского производителя дронов DJI нет официального магазина на маркетплейсе AliExpress. Информацию о продаже товаров опровергла старший менеджер по коммуникациям китайской компании-производителя дронов DJI Вероника Шольц в беседе с РБК.

«Компания DJI приостановила всю коммерческую деятельность в России с 26 апреля 2022 года. У DJI нет официального магазина на AliExpress, поэтому мы не можем предоставить никакой информации относительно платформы AliExpress», — отметила Шольц.

Ранее сообщалось, что Aliexpress заблокировал для клиентов из России возможность купить дроны производства компаний DJI и Autel. При этом купленные ранее беспилотники DJI теперь ограничены в функционале. Компания удалила приложение для управления устройствами из российского AppStore.

Юлия Мискевич
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