Китайский производитель дронов опроверг продажи на AliExpress

РБК: в китайской компании DJI опровергли продажи дронов на AliExpress

У китайского производителя дронов DJI нет официального магазина на маркетплейсе AliExpress. Информацию о продаже товаров опровергла старший менеджер по коммуникациям китайской компании-производителя дронов DJI Вероника Шольц в беседе с РБК.

«Компания DJI приостановила всю коммерческую деятельность в России с 26 апреля 2022 года. У DJI нет официального магазина на AliExpress, поэтому мы не можем предоставить никакой информации относительно платформы AliExpress», — отметила Шольц.

Ранее сообщалось, что Aliexpress заблокировал для клиентов из России возможность купить дроны производства компаний DJI и Autel. При этом купленные ранее беспилотники DJI теперь ограничены в функционале. Компания удалила приложение для управления устройствами из российского AppStore.