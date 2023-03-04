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11:38, 4 марта 2023Моя страна

В Абхазии пройдут Дни чеченской культуры

Дни культуры Чечни пройдут в Абхазии в середине марта

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Абхазии в середине марта пройдут Дни культуры Чечни. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на министерство культуры Абхазии.

Как уточнили в ведомстве, мероприятия в рамках программы будут проходить с 13 по 17 марта.

«Дни культуры откроются 13 марта спектаклем Государственного русского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова "Бэла". Постановку по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени" покажут на сцене Государственного русского театра драмы Абхазии имени Ф. Искандера», — рассказали в министерстве.

В последующие дни на сцене также выступят исполнители из Чеченской государственной филармонии имени Шахбулатова. Завершится же фестиваль 17 марта концертом Государственного академического ансамбля народного танца «Вайнах».

Ранее сообщалось, что в Уфе в конце марта состоится творческий вечер прима-балерины Башкирского театра Гульсины Мавлюкасовой. Отмечалось, что в концертную программу войдут фрагменты из балетов «Спартак», «Раймонда», «Ромео и Джульетта», «Журавлиная песнь», а также современные хореографические номера.

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Варвара Кошечкина
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