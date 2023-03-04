В Госдуме оценили идею проката привезенного из Белоруссии зарубежного кино

Депутат Драпеко считает бессмысленным ввоз иностранных фильмов в Россию через Белоруссию

Российский кинопрокат справляется с отсутствием иностранных фильмов, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. В разговоре с «Лентой.ру» она оценила идею проката привезенного из Белоруссии зарубежного кино из недружественных государств.

Вчера мы с министром культуры на заседании комитета обсуждали эту проблему, и выяснилось, что у нас на самом деле в кинопрокате дела не так уж плохи. Мы 59 процентов проката закрыли отечественными фильмами, и сборы у нас очень неплохие у отечественных фильмов. Нам нет смысла, нарушая авторское право, красть чужие картины Елена Драпеко депутат Госдумы

«Нам и не надо все то, что нам привозили. Нам все-таки надо переформатировать сознание наших зрителей на отечественный нарратив, на идеи, заложенные в нашем отечественном кино. Правда у нас есть недостатки в отечественном кино, мы их знаем и видим, будем их исправлять. Сегодня принимаются серьезные меры для повышения уровня сценарной работы, сейчас объявлен конкурс среди сценаристов, мы ищем новых талантливых людей», — сказала депутат.

Министерство культуры не разрешит выпускать в прокат ввезенные через Белоруссию иностранные фильмы из недружественных стран, так как это нарушит права зарубежных правообладателей. Такой ответ на соответствующий запрос ведомство направило первому заместителю председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексею Синицыну.

Ранее члены профильного комитета верхней палаты российского парламента предложили правительству выдавать прокатные удостоверения на территории России при ввозе иностранного кино через Белоруссию. Согласно идее, для этого не нужно предоставлять документы о праве использования, если права принадлежат иностранному лицу из недружественного государства, и он отказался выдавать лицензию на показ картины в России.

После начала специальной военной операции на территории Украины из России ушли крупнейшие кинокомпании западных стран Warner Bros., Disney, Sony, Paramount, Universal Pictures и другие. Это привело к резкому падению совокупных сборов кинопроката на 42 процента год к году.

