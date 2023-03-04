NHPR: племянник Кеннеди заявил о возможности баллотироваться на пост президента США

Роберт Кеннеди-младший, племянник экс-президента США, заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщает радиостанция NHPR.

«Я думаю об этом, и я преодолел самое серьезное препятствие: моя жена дала зеленый свет», — рассказал чиновник в ходе визита в колледж в штате Нью-Гэмпшир.

По информации телеканала Fox News, если Кеннеди-младший согласится на участие в президентской гонке, он будет претендовать на выдвижение от Демократической партии.

Ранее американский бизнесмен и политик Перри Джонсон объявил о намерении участвовать в борьбе за пост президента США на выборах 2024 года. Джонсон также заявил о необходимости решать экономические проблемы страны.