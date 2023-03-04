Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:32, 4 марта 2023Мир

Племянник Кеннеди заявил о возможности баллотироваться на пост президента США

NHPR: племянник Кеннеди заявил о возможности баллотироваться на пост президента США
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Brian Snyder / Reuters

Роберт Кеннеди-младший, племянник экс-президента США, заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщает радиостанция NHPR.

«Я думаю об этом, и я преодолел самое серьезное препятствие: моя жена дала зеленый свет», — рассказал чиновник в ходе визита в колледж в штате Нью-Гэмпшир.

По информации телеканала Fox News, если Кеннеди-младший согласится на участие в президентской гонке, он будет претендовать на выдвижение от Демократической партии.

Ранее американский бизнесмен и политик Перри Джонсон объявил о намерении участвовать в борьбе за пост президента США на выборах 2024 года. Джонсон также заявил о необходимости решать экономические проблемы страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Белый дом призвал Китай оказать Украине военную поддержку
В Москве нашли дом с теремом на крыше
Племянник Кеннеди заявил о возможности баллотироваться на пост президента США
Жительница Испании рассказала о системе проверки прошлого бойфрендов в стране
Житель Артемовска рассказал о выпрашивающих еду у жителей бойцах ВСУ
Чешский генерал заявил о «смертельной для ВСУ» тактике России
Жительницу Ирландии осудили из-за скандала в отеле для украинских беженцев
В США рассказали об обвинениях от «избалованных бандеровцев»
В подмосковном парке обнаружили снег розового цвета
Украине предрекли превращение в руины из-за отказа от переговоров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.