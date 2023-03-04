Российская артиллерия уничтожила военную технику ВСУ в промзоне Херсона
Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в промышленной зоне Херсона. Об этом пишет РИА Новости.
По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, российские силы уничтожили пять автомобилей и десять военнослужащих украинских войск. Еще 12 человек были ранены.
Также отмечалось, что под Херсоном в районе поселка Белозерка была уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. «Потери: три погибших военных ВСУ, четыре раненых», — говорилось в сообщении.
Ранее, в феврале, российские военнослужащие на херсонском направлении поразили склад с боеприпасами для ВСУ в районе населенного пункта Токарево Херсонской области.
3 марта Минобороны докладывало об уничтожении до 60 украинских военных на херсонском направлении. Кроме того, были уничтожены шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30.