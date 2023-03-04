Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:31, 4 марта 2023Интернет и СМИ

Пользователи сети оценили разницу в приеме глав МИД России и Германии в Индии

Пользователи Twitter удивились более теплой встрече Лаврова в Индии в сравнении с Бербок

Фото: India's Ministry of External Affairs / Reuters

Пользователи Twitter удивились более теплой встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индии в сравнении с его немецкой коллегой Анналеной Бербок. Главы дипломатических ведомств двух стран принимали участие в саммите G20 в Нью-Дели, а видео с их прибытием в аэропорт разместил Twitter-аккаунт RT DE.

На записи видно, что Лаврова у спуска с трапа встречает обширная делегация принимающей стороны. После кратких рукопожатий с каждым из них глава российского МИД в приподнятом настроении проходит к поданному автомобилю. На контрасте с этим Бербок приходится достаточно далеко идти от трапа, а попавшие в кадр несколько человек, которые в итоге с ней здороваются, явно не ожидали выхода руководителя немецкого внешнеполитического ведомства. Ее машина также подается с серьезным опозданием.

«Да она просто мировая звезда, наша Анналена», — констатировал пользователь с ником @tombuduk.

«Такая встреча о многом мне говорит, — огорчился @Jelinek01072054. — Например, о том, что нас больше не воспринимают всерьез».

«Ее вообще забрали из аэропорта?» — уточнил @PoebelWatch.

«Весьма дружелюбно. Специально для Бербок надоедливые церемонии свели лишь к самому необходимому, а до отеля просто заказали такси», — заключил @GSachlichkeit.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали обращение главы МИД Германии Анналены Бербок к ее российскому коллеге Сергею Лаврову во время сессии на G20 с требованием прекратить конфликт на Украине. Они отметили, что Россию вряд ли интересует мнение других стран, а потому государство преследует цели, которые кажутся ему приоритетными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Немецкий оружейный концерн собрался построить на Украине танковый завод
Глава UFC навсегда отказался возвращать в промоушен экс-чемпиона Нганну
Пользователи сети оценили разницу в приеме глав МИД России и Германии в Индии
Российские военные создали сеть укреплений в районе Нью-Йорка в ДНР
Подмосковных учителей обязали рассказать о похожих на анимешников учащихся
Экс-разведчик США обвинил Запад в сокрытии правоты Путина по ситуации на Украине
В Госдуме оценили идею проката привезенного из Белоруссии зарубежного кино
Губернатор приграничного российского региона рассказал о последствиях атаки ВСУ
Запуск европейской Vega C провалился из-за эрозии украинской горловины сопла
Россиянам назвали доступные направления вместо дорожающих курортов Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.