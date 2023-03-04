Пользователи сети оценили разницу в приеме глав МИД России и Германии в Индии

Пользователи Twitter удивились более теплой встрече Лаврова в Индии в сравнении с Бербок

Пользователи Twitter удивились более теплой встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индии в сравнении с его немецкой коллегой Анналеной Бербок. Главы дипломатических ведомств двух стран принимали участие в саммите G20 в Нью-Дели, а видео с их прибытием в аэропорт разместил Twitter-аккаунт RT DE.

На записи видно, что Лаврова у спуска с трапа встречает обширная делегация принимающей стороны. После кратких рукопожатий с каждым из них глава российского МИД в приподнятом настроении проходит к поданному автомобилю. На контрасте с этим Бербок приходится достаточно далеко идти от трапа, а попавшие в кадр несколько человек, которые в итоге с ней здороваются, явно не ожидали выхода руководителя немецкого внешнеполитического ведомства. Ее машина также подается с серьезным опозданием.

«Да она просто мировая звезда, наша Анналена», — констатировал пользователь с ником @tombuduk.

«Такая встреча о многом мне говорит, — огорчился @Jelinek01072054. — Например, о том, что нас больше не воспринимают всерьез».

«Ее вообще забрали из аэропорта?» — уточнил @PoebelWatch.

«Весьма дружелюбно. Специально для Бербок надоедливые церемонии свели лишь к самому необходимому, а до отеля просто заказали такси», — заключил @GSachlichkeit.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали обращение главы МИД Германии Анналены Бербок к ее российскому коллеге Сергею Лаврову во время сессии на G20 с требованием прекратить конфликт на Украине. Они отметили, что Россию вряд ли интересует мнение других стран, а потому государство преследует цели, которые кажутся ему приоритетными.