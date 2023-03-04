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02:33, 4 марта 2023Мир

В США рассказали о совершенных в 90-е годы ошибках в отношениях с Россией

Экономист из США Сакс: политика Вашинтона еще с 90-х годов вела к конфликту с Россией

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский экономист Джеффри Сакс в интервью изданию New Yorker рассказал о совершенных США в 90-е годы ошибках в отношениях с Россией, которые вели к конфликту с Москвой, а их последствия негативно влияют на сегодняшнюю международную политическую обстановку.

Как заявил профессор, конфликт на Украине сегодня напрямую отражает напряженные отношения между США и Россией на протяжении нескольких десятков лет. Вашингтон мог внести свой вклад в предотвращение возникших проблем, однако упустил эту возможность из-за видения лидерами США собственного положения на мировой арене после 1991 года.

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По словам экономиста, американские лидеры были уверены в однополярности мира и в том, что «США могут делать практически все, что вздумается», в том числе размещать военные базы где угодно и когда угодно, а также по собственному желанию и без серьезных последствий заключать и расторгать договоры.

Одной из ключевых ошибок США, считает Сакс, стало расширение НАТО. Негативно на отношения Вашингтона и Москвы повлияли бомбардировка Сербии силами альянса, попытка включить в блок Грузию и Украину, а также влияние США на события на Украине в 2014 году.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона сохраняется тревожная ситуация, поэтому диалог с послом США в Москве Линн Трейси продолжится. Напряженность особенно сохраняется в вопросе выдачи виз сотрудникам российских дипмиссий в США, заметил дипломат.

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Марина Совина
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