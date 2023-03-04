Российские военные создали сеть укреплений в районе Нью-Йорка в ДНР
«Звезда»: российские военные создали сеть мощных укреплений в районе Нью-Йорка в ДНР
Российские военные создали сеть мощных укреплений в районе поселка Нью-Йорк (другое название — Новгородское) в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает телеканал Минобороны «Звезда» со ссылкой на своего военного корреспондента.
По данным канала, солдаты Вооруженных сил России построили укрепления и траншеи таким образом, чтобы иметь возможность обороняться сразу на двух направлениях.
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Благодаря такому устройству укрепленного района, противник не сможет подвозить боеприпасы в район боевых действий.
Ранее сообщалось, что российские войска максимально приблизились к позициям Вооруженных сил Украины на кременском участке фронта в Донбассе. В некоторых районах расстояние до противника составляет порядка 40 метров.