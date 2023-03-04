Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:22, 4 марта 2023Силовые структуры

В России выросло количество преступлений с оружием и взрывчаткой

МВД России заявило о росте на 50% количества преступлений с оружием и взрывчаткой

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Количество преступлений с оружием и взрывчаткой выросло в январе в России на 50 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, лидером среди регионов по темпам прироста стала Белгородская область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД России.

По данным ведомства, в январе 2023 года совершено таких 611 преступлений, что на 49 процентов больше, чем годом ранее.

Наибольший прирост отмечается в Белгородской области (на 4 100 процента), на втором и третьем местах — Брянская и Курская области (на 1 300 и 1 233 процентов соответственно). Прирост связан с обстрелами со стороны Украины. Также в пятерку вошли Москва (на 533 процентов) и Бурятия (на 400 процентов), заявили в министерстве.

В ноябре прошлого года МВД России сообщило, что число преступлений с использованием оружия и боеприпасов выросло в стране почти на 30 процентов за 10 месяцев с января по октябрь 2022 года — их число увеличилось на 29,7 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белый дом призвал Китай оказать Украине военную поддержку
В России выросло количество преступлений с оружием и взрывчаткой
Диетолог развеяла миф о несовместимости некоторых продуктов
Американский политик назвал день начала скатывания США к фашизму
Еще один британский наемник погиб в зоне СВО на Украине
Россиянам перечислили поводы для дополнительных выходных на работе
В США рассказали о совершенных в 90-е годы ошибках в отношениях с Россией
Польше предрекли «ценовой Апокалипсис» на рынке овощей и фруктов
В Подмосковье родился Сократ
В Германии назвали возможных посредников между Россией и Украиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.