В России выросло количество преступлений с оружием и взрывчаткой

МВД России заявило о росте на 50% количества преступлений с оружием и взрывчаткой

Количество преступлений с оружием и взрывчаткой выросло в январе в России на 50 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, лидером среди регионов по темпам прироста стала Белгородская область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД России.

По данным ведомства, в январе 2023 года совершено таких 611 преступлений, что на 49 процентов больше, чем годом ранее.

Наибольший прирост отмечается в Белгородской области (на 4 100 процента), на втором и третьем местах — Брянская и Курская области (на 1 300 и 1 233 процентов соответственно). Прирост связан с обстрелами со стороны Украины. Также в пятерку вошли Москва (на 533 процентов) и Бурятия (на 400 процентов), заявили в министерстве.

В ноябре прошлого года МВД России сообщило, что число преступлений с использованием оружия и боеприпасов выросло в стране почти на 30 процентов за 10 месяцев с января по октябрь 2022 года — их число увеличилось на 29,7 процента.