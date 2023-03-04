ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 24 самолетов армии Китая

ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 24 самолетов и 4 кораблей армии Китая

За минувшие сутки в районе Тайваня зафиксировали 24 самолета и 4 корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Вооруженные силы (ВС) Тайваня.

Отмечается, что приближение воздушных и морских судов НОАК к острову зафиксировано в 6:00 (01:00 по московскому времени).

В сообщении говорится, что Тайвань« следит за ситуацией», а авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Ранее Китай в очередной раз осудил контакты американских военных представителей с оборонным ведомством Тайваня.

«Китай призывает США строго соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, прекратить продажу вооружений Тайваню и военные связи между Тайбэем и Вашингтоном, а также перестать создавать напряженность в Тайваньском проливе», — заявила представитель.