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12:07, 3 марта 2023Мир

Китай в очередной раз осудил военное сотрудничество США и Тайваня

МИД КНР: военное сотрудничество США и Тайваня наносит вред отношениям Пекина и Вашингтона

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Китай в очередной раз осудил контакты американских военных представителей с оборонным ведомством Тайваня. По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, военное сотрудничество США и Тайваня и торговля оружием в интересах Тайбэя наносит ощутимый вред отношениям Пекина и Вашингтона, который ранее выражал приверженность принципу одного Китая. Об этом пишет РИА Новости.

«Китай призывает США строго соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, прекратить продажу вооружений Тайваню и военные связи между Тайбэем и Вашингтоном, а также перестать создавать напряженность в Тайваньском проливе», — заявила представитель.

Ранее власти Китая выразили возмущение из-за сделки по продаже оружия США Тайваню на 619 миллионов долларов. МИД КНР подтвердил, что Пекин продолжит принимать решительные меры для защиты своего суверенитета и интересов безопасности.

1 марта американская сторона одобрила продажу вооружений Тайваню на 619 миллионов долларов, в том числе боеприпасов для самолетов F-16. Представитель Госдепа заявил, что сделка соответствует законодательству США, в том числе Закону об отношениях с Тайванем, и не противоречит политике одного Китая.

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Виктория Кондратьева
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