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04:29, 4 марта 2023Наука и техника

В России начали разработку противолодочного самолета на замену Ил-38

РИА Новости: в России началась разработка противолодочного самолета на замену Ил-38

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

В России началась разработка противолодочного самолета на замену советским Ил-38, который, в частности, получит новейшее бортовое оборудование и больший ассортимент вооружений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, новая машина сохранит стандартную для самолетов данного класса четырехдвигательную схему, ее планируется оснащать турбовинтовыми двигателями ТВ7-117.

Источник не стал раскрывать параметры нового самолета, но отметил, что его летные характеристики «будут типичные для турбовинтовых противолодочных самолетов». Также машину оснастят многофункциональным поисково-прицельным комплексом и новыми гидроакустическими буями.

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о готовности России сотрудничать с Индией по проекту истребителя пятого поколения Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA). Михеев отметил, что у сторон уже есть положительный опыт взаимодействия по самолету Су-30МКИ.

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Марина Совина
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