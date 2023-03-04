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14:19, 4 марта 2023Бывший СССР

Эксперт объяснил невозможность построения танкового завода на Украине

Военный обозреватель Литовкин считает, что на Украине невозможно построить танковый завод

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, почему на Украине невозможно построить танковый завод. По его словам, сейчас Киев не в состоянии сохранить даже собственную оборонную промышленность — разрушены танковый завод имени Малышева и авиационный завод в Харькове, а также другие предприятия. Об этом сообщается в Telegram-канале «Звезды».

«На Украине практически нет оборонной или военной промышленности», — считает обозреватель. По его мнению, задумка построить на территории страны завод по сборке Leopard является попыткой освоить деньги, выделяемые немецким правительством на помощь государству. Эксперт отметил, что если подобное промышленное предприятие возведут, то его тут же уничтожат российские крылатые ракеты, что понимают и немцы, и украинцы.

«Я вам больше скажу, руководство Украины подписало с НАТО договор о восстановлении украинской военной промышленности. Это делали бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и руководитель офиса президента еще два месяца тому назад. Это тоже способ выманить деньги у европейского налогоплательщика на эти цели, потому что никакой военной промышленности нет и быть не может», — заключил Литовкин.

Ранее генеральный директор немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил о планах построить на Украине завод по производству танков. На реализацию проекта немцы собираются потратить около 200 миллионов евро (16 миллиардов рублей) — ожидается, что средства будут выделены из госбюджета.

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Варвара Кошечкина
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