Российская фигуристка Туктамышева рассказала, что скучает по японкам Михаре и Сакамото

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об отношениях с японскими соперницами Майей Михарой и Каори Сакамото. Ее слова приводит ТАСС.

«Я их люблю и скучаю по ним», — заявила Туктамышева. Она также пожелала японкам удачно выступить на домашнем чемпионате мира, который пройдет в конце марта в Сайтаме.

Ранее Туктамышева рассказала, что верит в дружбу между фигуристками. «Если они приближены к моему возрасту, почему бы и не дружить. Когда есть две сильные соперницы, которые идут лоб в лоб, дружбы может и не быть, но у нас так много хороших девочек», — отметила она.

7 июня 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.