Оценены шансы Украины начать переговоры о членстве в ЕС в 2023 году

Политолог Кортунов: переговоры Киева о членстве в ЕС возможны при завершении активных боев

Украина может начать переговоры с Европейским союзом (ЕС) о членстве в объединении в случае завершения активной фазы боевых действий. Так шансы на обсуждение в 2023 году вопроса вступления республики в ЕС в разговоре с «Лентой.ру» оценил генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Мы знаем из истории, что статус кандидата на вступление в члены Евросоюза может оказаться постоянным, а сам процесс вступления может растянуться не только на годы, но даже и десятилетия без какого-то окончательного результата. Наверное, самый яркий пример — это Турция, которая еще в 1960-е годы подавала заявку, переговоры велись, но ни к чему пока не привели и вряд ли приведут в ближайшем будущем. Переговоры начать вполне возможно, но это не гарантирует каких-то сроков, не гарантирует вообще факта принятия страны в члены ЕС», — сказал он.

Процесс сложный, но в случае Украины надо еще делать поправку, что страна находится в состоянии конфликта, поэтому объективно готовиться к вступлению в этих условиях крайне затруднительно. Скорее всего, процесс может пойти только после завершения активной фазы этого конфликта Андрей Кортунов политолог

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Европарламента Робертой Метсолой во Львове заявил, что Киев хочет начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.

«Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и уже в этом году начать переговоры о вступлении в ЕС», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

2 февраля Европарламент принял резолюцию с призывом к Евросоюзу готовиться к переговорам по включению Украины в объединение.

Украинский лидер подписал заявку на вступление страны в Европейский союз 28 февраля 2022 года. 23 июня 2022 года Совет Европейского союза присвоил стране статус кандидата на вступление в объединение.