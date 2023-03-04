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11:50, 4 марта 2023Россия

В Госдуме назвали возможную схему помощи ВСУ со стороны москвички

Депутат Федоров допустил, что москвичка финансировала ВСУ через иностранные банки

Фото: Marko Djurica / Reuters

Депутат Государственной Думы Евгений Федоров допустил, что москвичка, которую заподозрили в госизмене, финансировала Вооруженные силы Украины (ВСУ), отправляя деньги в иностранные банки. О возможной схеме помощи украинской армии он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Скорее всего, она пользовалась какими-то иностранными банками, попала в поле зрения тех служб, которые контролируют вопросы, связанные с отмыванием, финансированием терроризма», — заявил Федоров.

Депутат подчеркнул, что при использовании банков, а не наличных средств, видна система расходов. Он привел в пример платежи чиновников, которые известны и при необходимости могут отслеживаться. По его словам, это особенно касается растрат, связанных с пресечением границы.

О задержании жительницы Москвы стало известно 4 марта. По информации ФСБ, она причастна к совершению государственной измены из-за оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности России. Лефортовский районный суд Москвы уже провел первое заседание по этому делу и избрал для обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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Кристина Есикова
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